盤中速報 - 三商電(2427)大漲7.06%，報28.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:33
三商電(2427-TW)12日10:33股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交2,370張。
三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
近5日股價下跌4.27%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+456 張
- 外資買賣超：+437 張
- 投信買賣超：+24 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：-981 張
- 融券增減：-86 張
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