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鉅亨速報

盤中速報 - 三商電(2427)大漲7.06%，報28.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:33


三商電(2427-TW)12日10:33股價上漲1.9元，報28.8元，漲幅7.06%，成交2,370張。

三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

近5日股價下跌4.27%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+456 張
  • 外資買賣超：+437 張
  • 投信買賣超：+24 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：-981 張
  • 融券增減：-86 張

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集中市場加權指數21809.991.59%
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