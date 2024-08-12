盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額59.89億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:19
台股今日航運業類股表現強勁，12日10:19相關指數上漲2.47%，總成交額59.89億元，大盤占比3.31%。
該產業上漲家數23、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股台船(2208-TW)12日10:17股價上漲0.6元，報16.85元，漲幅3.69%。
航 運 業近5日下跌2.61%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.61%
|-0.78%
|近一月
|-5.36%
|-11.98%
|近三月
|-5.05%
|+3.67%
|近六月
|+15.35%
|+18.64%
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