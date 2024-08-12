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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額59.89億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:19


台股今日航運業類股表現強勁，12日10:19相關指數上漲2.47%，總成交額59.89億元，大盤占比3.31%。

該產業上漲家數23、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股台船(2208-TW)12日10:17股價上漲0.6元，報16.85元，漲幅3.69%。

航 運 業近5日下跌2.61%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -2.61% -0.78%
近一月 -5.36% -11.98%
近三月 -5.05% +3.67%
近六月 +15.35% +18.64%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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