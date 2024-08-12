鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.76億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅12%；Gifto(GFT)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SuperRare(RARE)24小時跌幅34.9%；Golem(GLM)24小時跌幅9.74%。

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近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅56.6%；STORJ(STORJ)近一週漲幅13.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅10.3%。