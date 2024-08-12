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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.76億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,616.01美元，24小時漲跌幅-3.99%；以太幣(ETH)現報價格2,550.82美元，24小時漲跌幅-2.95%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.76億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.49億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.65億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅12%；Gifto(GFT)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；SuperRare(RARE)24小時跌幅34.9%；Golem(GLM)24小時跌幅9.74%。


近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅56.6%；STORJ(STORJ)近一週漲幅13.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅10.3%。

近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅65.9%；AirDAO(AMB)近一週跌幅46.5%；Ethernity Chain(ERN)近一週跌幅44.1%。

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