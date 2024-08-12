盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額3.63億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34
台股今日資訊服務業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.13%，總成交額3.63億元，大盤占比1.38%。
該產業上漲家數18、下跌家數7、平盤家數2。領漲個股系微(6231-TW)12日09:34股價上漲34元，報406.0元，漲幅9.14%。
資訊服務類指數近5日下跌3.88%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.88%
|-2.14%
|近一月
|-13.12%
|-10.33%
|近三月
|+2.45%
|+1.87%
|近六月
|+3.15%
|+5.7%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 力致(3483)急拉3.69%報153.5元，成交1,237張
- 盤中速報 - 福裕(4513)大跌7.3%，報72.4元
- 盤中速報 - 銘旺實(4432)大漲8.74%，報25.5元
- 盤中速報 - 奇鋐(3017)急拉3.97%報603.0元，成交9,830張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇