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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額3.63億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34


台股今日資訊服務業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.13%，總成交額3.63億元，大盤占比1.38%。

該產業上漲家數18、下跌家數7、平盤家數2。領漲個股系微(6231-TW)12日09:34股價上漲34元，報406.0元，漲幅9.14%。

資訊服務類指數近5日下跌3.88%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.88% -2.14%
近一月 -13.12% -10.33%
近三月 +2.45% +1.87%
近六月 +3.15% +5.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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