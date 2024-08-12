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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.28%，總成交額0.82億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34


台股今日化學工業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.28%，總成交額0.82億元，大盤占比0.31%。

該產業上漲家數10、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股永捷(4714-TW)12日09:34股價上漲0.95元，報20.05元，漲幅4.97%。

化學股價指數近5日下跌3.72%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.72% -2.14%
近一月 -11.6% -10.33%
近三月 -3.81% +1.87%
近六月 +8.57% +5.7%

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