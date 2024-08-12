盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.28%，總成交額0.82億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34
台股今日化學工業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.28%，總成交額0.82億元，大盤占比0.31%。
該產業上漲家數10、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股永捷(4714-TW)12日09:34股價上漲0.95元，報20.05元，漲幅4.97%。
化學股價指數近5日下跌3.72%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.72%
|-2.14%
|近一月
|-11.6%
|-10.33%
|近三月
|-3.81%
|+1.87%
|近六月
|+8.57%
|+5.7%
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