盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額60.58億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.11%，總成交額60.58億元，大盤占比22.97%。
該產業上漲家數30、下跌家數13、平盤家數3。領漲個股岱稜(3303-TW)12日09:32股價上漲4.9元，報54.5元，漲幅9.88%。
其他電子類指數近5日下跌0.49%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.49%
|-2.14%
|近一月
|-12.2%
|-10.33%
|近三月
|+3.36%
|+1.87%
|近六月
|+28.48%
|+5.7%
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