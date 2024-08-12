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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額60.58億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:34


台股今日其他電子業類股表現強勁，12日09:34相關指數上漲2.11%，總成交額60.58億元，大盤占比22.97%。

該產業上漲家數30、下跌家數13、平盤家數3。領漲個股岱稜(3303-TW)12日09:32股價上漲4.9元，報54.5元，漲幅9.88%。

其他電子類指數近5日下跌0.49%，櫃買市場加權指數下跌2.14%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.49% -2.14%
近一月 -12.2% -10.33%
近三月 +3.36% +1.87%
近六月 +28.48% +5.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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