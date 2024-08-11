鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.24億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-11 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,308美元，24小時漲跌幅+0.74%；以太幣(ETH)現報價格2,695.59美元，24小時漲跌幅+2.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.42億美元；SOL(SOL)24小時成交量達2.49億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅6.06%；BETA(BETA)24小時漲幅5.16%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Threshold(T)24小時跌幅39%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅20.4%。
近一週漲幅：Gifto(GFT)近一週漲幅17.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅10.2%；STMX(STMX)近一週漲幅9.98%。
近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅59%；AirDAO(AMB)近一週跌幅47.5%；Ethernity Chain(ERN)近一週跌幅44.4%。
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