鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.82億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,859.8美元，24小時漲跌幅-0.21%；以太幣(ETH)現報價格2,630.71美元，24小時漲跌幅-1.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.86億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.37億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅7.55%；JITO(JTO)24小時漲幅5.18%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅24%；PowerPool(CVP)24小時跌幅17.7%。
近一週漲幅：STMX(STMX)近一週漲幅18.9%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅15.6%；FET(FET)近一週漲幅14.5%。
近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅40.1%；BAKE(BAKE)近一週跌幅30%；大零幣(ZEC)近一週跌幅29.3%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.68億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.46億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
- 盤中速報 - 以太幣大漲10.49%，報2,669.62美元
- 多頭回歸 加密貨幣強彈 比特幣漲回6萬美元上方
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇