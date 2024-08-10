盤中速報 - 大零幣大漲14.2%，報41.2美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 10:35
大零幣(ZEC)在過去 24 小時內漲幅超過14.2%，最新價格41.2美元，總成交量達0.22億美元，總市值6.70億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：42.1美元，近 1 日最低價：36美元，流通供給量：16,328,269。
Zcash使用零知識證明技術(zk-SNARK)，在交易和驗證過程中預設不揭露機密資訊，但提供用戶選擇性揭露，讓所有交易得以受到隱私和匿名的保護。Zcash可以在公鍊進行匿名且無法竄改的交易，交易發送者、接收者和交易數額等資訊都是保密的，擁有秘鑰的人才能查看，而秘鑰擁有者可以選擇性地向他人提供秘鑰。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.33%
- 近 1 月：+75.64%
- 近 3 月：+79.87%
- 近 6 月：+96.74%
- 今年以來：+47.95%
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