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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.68億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,584.42美元，24小時漲跌幅-1.18%；以太幣(ETH)現報價格2,603.8美元，24小時漲跌幅-2.48%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.68億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.34億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.2億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅7.43%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅7.19%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅25.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：STMX(STMX)近一週漲幅18.9%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅15.6%；FET(FET)近一週漲幅14.5%。

近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅40.1%；BAKE(BAKE)近一週跌幅30%；大零幣(ZEC)近一週跌幅29.3%。

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