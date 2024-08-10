鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.68億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 10:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅7.43%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅7.19%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅25.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：STMX(STMX)近一週漲幅18.9%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅15.6%；FET(FET)近一週漲幅14.5%。