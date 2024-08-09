盤中速報 - 費城半導體大跌1.29%，報4669.11點
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 23:00
截至台北時間09日10:45，費城半導體下跌60.89點（或1.29%），暫報4669.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.67%
- 近 1 月：-17.96%
- 近 3 月：-1.26%
- 近 6 月：+5.63%
- 今年以來：+13.28%
焦點個股
費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌6.65%；英特爾(INTC-US)下跌3.72%；芯源系統(MPWR-US)下跌3.38%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.34%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌2.86%。
部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲1.37%；美光科技(MU-US)上漲0.77%；博通(AVGO-US)上漲0.37%；台積電(TSM-US)上漲0.29%。
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