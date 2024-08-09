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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.29%，報4669.11點

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 23:00


截至台北時間09日10:45，費城半導體下跌60.89點（或1.29%），暫報4669.11點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.67%
  • 近 1 月：-17.96%
  • 近 3 月：-1.26%
  • 近 6 月：+5.63%
  • 今年以來：+13.28%

焦點個股


費城半導體成分股以Wolfspeed公司(WOLF-US)領跌。Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌6.65%；英特爾(INTC-US)下跌3.72%；芯源系統(MPWR-US)下跌3.38%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.34%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌2.86%。

部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲1.37%；美光科技(MU-US)上漲0.77%；博通(AVGO-US)上漲0.37%；台積電(TSM-US)上漲0.29%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體4664.96-1.38%
Wolfspeed公司13.01-7.93%
英特爾19.5147-4.76%
芯源系統813.055-3.61%
萊迪思半導體45.25-4.39%
Allegro Microsystems Inc.22.39-2.40%
安可30.991.97%
美光科技92.94950.96%
博通146.430.47%
台積電165.020.29%

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