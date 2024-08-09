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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為114.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.31元上修至6.41元，其中最高估值6.49元，最低估值6.3元，預估目標價為114.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.49(6.42)7.718.269
最低值6.3(6.03)5.87.199
平均值6.39(6.31)6.837.569
中位數6.41(6.31)6.817.429

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.26億43.78億47.85億48.89億
最低值39.68億42.10億44.56億48.89億
平均值39.93億42.83億46.47億48.89億
中位數39.91億42.88億46.70億48.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.903.373.933.263.52
營業收入28.94億31.98億34.61億36.17億38.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAKAM

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