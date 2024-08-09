鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為114.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.31元上修至6.41元，其中最高估值6.49元，最低估值6.3元，預估目標價為114.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.49(6.42)
|7.71
|8.26
|9
|最低值
|6.3(6.03)
|5.8
|7.19
|9
|平均值
|6.39(6.31)
|6.83
|7.56
|9
|中位數
|6.41(6.31)
|6.81
|7.42
|9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.26億
|43.78億
|47.85億
|48.89億
|最低值
|39.68億
|42.10億
|44.56億
|48.89億
|平均值
|39.93億
|42.83億
|46.47億
|48.89億
|中位數
|39.91億
|42.88億
|46.70億
|48.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.90
|3.37
|3.93
|3.26
|3.52
|營業收入
|28.94億
|31.98億
|34.61億
|36.17億
|38.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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