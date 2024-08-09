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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.(SN-US)EPS預估上修至4.16元，預估目標價為90.99元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元上修至4.16元，其中最高估值4.29元，最低估值3.82元，預估目標價為90.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.29(4.27)4.925.635.99
最低值3.82(3.82)4.345.055.99
平均值4.08(4.04)4.665.375.99
中位數4.16(4.07)4.725.425.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.34億57.65億63.15億62.69億
最低值47.45億51.22億55.23億62.69億
平均值50.14億54.82億59.46億62.69億
中位數51.04億55.79億59.30億62.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS------1.20
營業收入27.53億37.27億37.17億42.54億

詳細資訊請看美股內頁：
SharkNinja Inc.(SN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSN

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