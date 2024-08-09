鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.(SN-US)EPS預估上修至4.16元，預估目標價為90.99元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.07元上修至4.16元，其中最高估值4.29元，最低估值3.82元，預估目標價為90.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.29(4.27)
|4.92
|5.63
|5.99
|最低值
|3.82(3.82)
|4.34
|5.05
|5.99
|平均值
|4.08(4.04)
|4.66
|5.37
|5.99
|中位數
|4.16(4.07)
|4.72
|5.42
|5.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.34億
|57.65億
|63.15億
|62.69億
|最低值
|47.45億
|51.22億
|55.23億
|62.69億
|平均值
|50.14億
|54.82億
|59.46億
|62.69億
|中位數
|51.04億
|55.79億
|59.30億
|62.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|1.20
|營業收入
|27.53億
|37.27億
|37.17億
|42.54億
詳細資訊請看美股內頁：
SharkNinja Inc.(SN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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