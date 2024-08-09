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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：佳世達(2352-TW)目標價調降至41.25元，幅度約8.33%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對佳世達(2352-TW)提出目標價估值：中位數由45元下修至41.25元，調降幅度8.33%。其中最高估值48元，最低估值39元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予佳世達(2352-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

佳世達(2352-TW)今(8日)收盤價為32.7元。近5日股價下跌9.04%，相關電腦週邊近5日下跌10.46%，集中市場加權指數下跌7.83%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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