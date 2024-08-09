盤中速報 - 幣安幣大漲8.18%，報510.4美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:20
幣安幣(BNB)在過去 24 小時內漲幅超過8.18%，最新價格510.4美元，總成交量達1.26億美元，總市值746.62億美元，目前市值排名第 3 名。
近 1 日最高價：513.8美元，近 1 日最低價：467.5美元，流通供給量：145,937,408。
幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.39%
- 近 1 月：-6.95%
- 近 3 月：-19.28%
- 近 6 月：+48.84%
- 今年以來：+51.55%
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