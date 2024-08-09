盤中速報 - 比特幣大漲8.56%，報59,668.98美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 02:35
比特幣(BTC)在過去 24 小時內漲幅超過8.56%，最新價格59,668.98美元，總成交量達25.31億美元，總市值11,726.10億美元，目前市值排名第 1 名。
近 1 日最高價：59,863美元，近 1 日最低價：54,558.62美元，流通供給量：19,733,793。
比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.48%
- 近 1 月：-2.61%
- 近 3 月：-9.73%
- 近 6 月：+21.96%
- 今年以來：+25.03%
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