鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調降至9.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 00:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由10元下修至9.5元，調降幅度5%。其中最高估值24元，最低估值6元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀15位、保持中立15位、保守悲觀2位。
華納兄弟探索今(9日)收盤價為7.035元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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