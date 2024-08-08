營收速報 - 太普高(3284)7月營收1.73億元年增率高達206.32％
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
今年1-7月累計營收為6.99億元，累計年增率71.14%。
最新價為44.85元，近5日股價下跌-18.45%，相關其他類指數下跌-4.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-505 張
- 外資買賣超：-249 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-256 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.73億
|206%
|48%
|24/6
|1.17億
|76%
|2%
|24/5
|1.14億
|72%
|40%
|24/4
|8,149萬
|16%
|8%
|24/3
|7,560萬
|28%
|-0%
|24/2
|7,579萬
|45%
|21%
太普高(3284-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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