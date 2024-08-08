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鉅亨速報

營收速報 - 太普高(3284)7月營收1.73億元年增率高達206.32％

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


太普高(3284-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.73億元，年增率206.32%，月增率48.49%。

今年1-7月累計營收為6.99億元，累計年增率71.14%。

最新價為44.85元，近5日股價下跌-18.45%，相關其他類指數下跌-4.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-505 張
  • 外資買賣超：-249 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-256 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.73億 206% 48%
24/6 1.17億 76% 2%
24/5 1.14億 72% 40%
24/4 8,149萬 16% 8%
24/3 7,560萬 28% -0%
24/2 7,579萬 45% 21%

太普高(3284-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為印刷預塗式平版及鋁版素材。感光呈像用光阻劑,顯影劑。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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