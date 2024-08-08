盤後速報 - 南良(5450)下週(8月15日)除息0.25元，預估參考價18.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
南良(5450-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(8月8日)收盤價18.30元計算，預估參考價為18.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
南良(5450-TW)所屬產業為其他業，主要業務為成衣或運動用品之黏扣帶、織帶及各式綁帶。橡、塑膠高分子及發泡複合材。近5日股價下跌9.58%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|18.30
|0.25
|1.37%
|0.0
|2023/08/10
|18.8
|0.65
|3.46%
|0.0
|2022/08/04
|17.6
|0.6
|3.41%
|0.0
|2006/07/19
|8.9099998
|0.245897
|2.76%
|0.0
|2005/06/23
|9.0500002
|0.38475
|4.25%
|0.0
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