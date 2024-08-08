盤後速報 - 銘旺實(4432)下週(8月15日)除息0.69元，預估參考價20.66元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
銘旺實(4432-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.69元。
以今日(8月8日)收盤價21.35元計算，預估參考價為20.66元，息值合計為0.69元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
銘旺實(4432-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為針織成衣、梭織成衣及各種成衣製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口貿易。代理前各項有關國內外廠商產品之報價投標業務。近5日股價下跌7.81%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/15
|21.35
|0.69
|3.23%
|0.0
|2023/08/03
|23.85
|0.3
|1.26%
|0.0
|2019/08/06
|26.45
|1.16
|4.39%
|0.0
|2018/07/16
|28.45
|0.93
|3.27%
|0.0
|2017/07/21
|40.599998
|2.4
|5.91%
|0.0
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