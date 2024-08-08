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鉅亨速報

盤後速報 - 銘旺實(4432)下週(8月15日)除息0.69元，預估參考價20.66元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


銘旺實(4432-TW)下週(8月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.69元。

以今日(8月8日)收盤價21.35元計算，預估參考價為20.66元，息值合計為0.69元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

銘旺實(4432-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為針織成衣、梭織成衣及各種成衣製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口貿易。代理前各項有關國內外廠商產品之報價投標業務。近5日股價下跌7.81%，櫃買市場加權指數下跌5.52%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/15 21.35 0.69 3.23% 0.0
2023/08/03 23.85 0.3 1.26% 0.0
2019/08/06 26.45 1.16 4.39% 0.0
2018/07/16 28.45 0.93 3.27% 0.0
2017/07/21 40.599998 2.4 5.91% 0.0

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