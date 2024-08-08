《ABS亞洲區塊鏈高峰會》幣託聯名全家概念卡車展現點數換幣、加密支付展場限定體驗

幣託BitoGroup 2024-08-08 09:24

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幣託集團（BitoGroup）前進 2024 ABS 亞洲區塊鏈高峰會，向國際展現最貼近生活的區塊鏈應用！全家便利商店與幣託深度合作，將全家概念卡車駛進 ABS 現場，販售咖啡、熱狗堡等眾多熱門商品，消費回饋的全家 Fa 點能直接兌換成加密貨幣，更搭配 ABS 展場限定加密貨幣支付體驗，民眾可選擇以比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）支付全家商品，吸引現場民眾搶購體驗，展現未來的支付正發生在你我的生活當中！

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圖 1：幣託與全家推出 ABS 展場限定加密貨幣支付體驗

幣託創辦人暨執行長鄭光泰出席 ABS 論壇「加密之島：台灣虛擬資產的監理遠景和最新實踐」，談及監管之下交易所的角色，鄭光泰認為，加密貨幣交易所除了交易、提供流動性，更應發展多元應用、建造更完善的生態系，他強調：「加密貨幣交易所是區塊鏈的基礎建設，萬物都有交換價值，十年前我們談區塊鏈，但大家真的需要懂背後的技術嗎？其實不用，現在講的比特幣，大家在意的是其價值提升，我認為交易所是各項未來應用的標配，將成為區塊鏈應用的最後一哩路。」





圖 2：幣託創辦人暨執行長鄭光泰出席 ABS 論壇「加密之島：台灣虛擬資產的監理遠景和最新實踐」

圖 3：幣託創辦人暨執行長鄭光泰出席 ABS 論壇「加密之島：台灣虛擬資產的監理遠景和最新實踐」

圖 4：幣託創辦人暨執行長鄭光泰出席 ABS 論壇「加密之島：台灣虛擬資產的監理遠景和最新實踐」

身為全台市占第一、合法合規的加密貨幣交易所，幣託推出多元的加密生活應用場景與服務，近兩年積極與大型機構合作，攜手全家 4000 多家便利商店建構全球最大實體購買比特幣的零售網絡，且 1700 萬全家會員可於 App 上輕鬆將消費回饋點數兌換成比特幣、以太幣、狗狗幣等加密貨幣，不須耗費額外成本，更可享受未來潛在的增值收益。點數換幣服務曾創下兌換熱潮，每月點數額度皆被兌換完畢，是目前最受幣圈人、新手小白青睞的服務！

圖 5：幣託與全家合作 Fa 點兌換加密貨幣服務

這次更將全家概念卡車搬進 ABS 會場，除了可以讓民眾瞭解到全家點數如何兌換加密貨幣之外，也可體驗展場限定幣託與藍新金流推出的加密貨幣支付 BitoPay。在 BitoPay 實際應用場景，可讓 30 萬線上商家一鍵開通數位貨幣支付，支付過程快速、方便，掃描商家 QRcode、選擇幣種簡單步驟便能完成支付流程。

除了生活應用，幣託也針對資金流動便利性規劃專屬服務，攜手遠銀 Bankee 推出全球首創加密貨幣專屬帳戶，幣託是首間與傳統銀行深度合作的交易所，Bankee 內建交易所交割帳戶，出入金操作更加便利、快速，加速加密貨幣與法幣的運用效率。

從零售、電商到傳統金融，幣託與機構的多元服務完整呈現於 ABS 展區，其中，全家 X 幣託攤位更推出展場限定與會員限定活動，凡於全家消費，就有機會獲得全家點數、幣託冷錢包、幣託十週年週邊等多項限量好禮！

【幣託集團】

幣託集團（BitoGroup）成立於 2014 年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入 Web3 時代。幣託集團致力於運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的金融基礎設施。集團旗下擁有多元化業務，包括 BitoPro 加密貨幣交易所、NFT 賦能平台 BELS，以及 O2 META。

BitoPro 為全台第一家安全、穩定且易於使用的加密貨幣交易所，BitoPro 提供加密貨幣錢包和交易所的區塊鏈服務。此外，亦支援在超商購買或點數兌換加密貨幣。BitoPro 支援多種主流幣種，如 ETH（以太幣）、USDT（泰達幣）、DOGE（狗狗幣）、BTC（比特幣），並提供新臺幣出入金服務。

【新聞聯絡人】

幣託集團陳 文 Wendy Chen／0919-409-471／wendy.chen@bitopro.com