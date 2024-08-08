盤中速報 - 瑞波幣大漲12.45%，報0.5737美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 04:20
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內漲幅超過12.45%，最新價格0.5737美元，總成交量達2.49億美元，總市值365.66億美元，目前市值排名第 5 名。
近 1 日最高價：0.575美元，近 1 日最低價：0.4922美元，流通供給量：55,960,868,753。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.09%
- 近 1 月：+20.17%
- 近 3 月：-3.89%
- 近 6 月：-1.89%
- 今年以來：-19.91%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇