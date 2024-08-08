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鉅亨速報

盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大跌3.25%，報251.35美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:30


Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間08日02:14股價下跌8.45美元，報251.35美元，跌幅3.25%，成交量1,674,931（股），盤中最高價271.00美元、最低價251.35美元。

美股指數盤中表現

Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.64%
  • 近 1 月：-19.09%
  • 近 3 月：-8.9%
  • 近 6 月：-11.27%
  • 今年以來：-4.62%

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美股美股盤中Cadence設計系統

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Cadence設計系統252.35-2.87%

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