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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌3.38%，報20.58美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 02:30


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間08日02:14股價下跌0.72美元，報20.58美元，跌幅3.38%，成交量904,918（股），盤中最高價22.17美元、最低價20.58美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.04%
  • 近 1 月：-30.71%
  • 近 3 月：-29.21%
  • 近 6 月：-27.94%
  • 今年以來：-29.63%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數38883.91-0.29%
NASDAQ16289.599-0.47%
費城半導體4483.238-1.85%
Allegro Microsystems Inc.20.565-3.45%

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