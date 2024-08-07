盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲3.11%，報311.31美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:00
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間07日21:43股價上漲9.38美元，報311.31美元，漲幅3.11%，成交量219,747（股），盤中最高價313.34美元、最低價308.18美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.91%
- 近 1 月：-11.74%
- 近 3 月：+0.45%
- 近 6 月：-11.58%
- 今年以來：+2.39%
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