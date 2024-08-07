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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲3.11%，報311.31美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:00


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間07日21:43股價上漲9.38美元，報311.31美元，漲幅3.11%，成交量219,747（股），盤中最高價313.34美元、最低價308.18美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.91%
  • 近 1 月：-11.74%
  • 近 3 月：+0.45%
  • 近 6 月：-11.58%
  • 今年以來：+2.39%

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美股美股盤中Palo Alto Networks Inc

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費城半導體4665.1222.14%
Palo Alto Networks Inc312.053.35%

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