盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲3.03%，報21.95美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間07日21:43股價上漲0.65美元，報21.95美元，漲幅3.03%，成交量56,506（股），盤中最高價22.09美元、最低價21.76美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.04%
- 近 1 月：-30.71%
- 近 3 月：-29.21%
- 近 6 月：-27.94%
- 今年以來：-29.63%
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