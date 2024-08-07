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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲3.03%，報21.95美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:00


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間07日21:43股價上漲0.65美元，報21.95美元，漲幅3.03%，成交量56,506（股），盤中最高價22.09美元、最低價21.76美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.04%
  • 近 1 月：-30.71%
  • 近 3 月：-29.21%
  • 近 6 月：-27.94%
  • 今年以來：-29.63%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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Allegro Microsystems Inc.21.641.60%

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