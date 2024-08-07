再創高！前行李廂行駛時恐掀開 特斯拉時隔7月在陸再召回逾168萬輛汽車

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 08:45

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中國國家市場監督管理總局周二 (6 日) 晚間發佈公告表示，自即日起特斯拉(TSLA-US) 在中國召回生產日期在 2020 年 10 月 15 日至 2024 年 7 月 17 日期間的部分進口 Model S、Model X 及國產 Model 3、Model Y 電動汽車，共計 168 萬 3627 輛。

特斯拉中國此次申請召回計畫的原因在於，部分車輛在前備箱 (前行李廂) 蓋解鎖後，前備箱閂鎖總成系統可能無法檢測到前備箱蓋處於解鎖狀態，車輛無法發出「前備箱未鎖緊」的提示，極端情況下可恐致車輛行駛時前備箱蓋被掀開，影響駕駛員視野，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

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特斯拉中國表示，將透過汽車遠端升級 (OTA) 技術為召回範圍內的車輛免費升級軟體，升級後的車輛可識別前備箱閂鎖的故障狀態，並發出「前備箱未鎖緊」的文字和蜂鳴提示。同時，對檢測發現前備箱閂鎖存在故障的車輛進行免費修復，以消除安全隱患。無法透過 OTA 技術升級的車輛，將透過特斯拉服務中心聯繫相關用戶實施召回。

特斯拉中國這次召回車輛數量再創新高。上一次是今年 1 月 5 日召回逾 161 萬輛電動汽車，當時召回生產日期在 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 16 日期間的部分進口 Model S 和 Model X 共 7538 輛，以及生產日期在 2014 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 20 日期間的部分進口 Model S、Model X、Model 3 及國產 Model 3、Model Y 共 161 萬 0105 輛。

特斯拉中國 1 月的大規模召回是因為車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱憂。

值得注意的是，中國工信部上周四 (1 日) 公開徵求對《關於進一步加強智慧網聯汽車准入、召回及軟體在線升級管理的通知》（徵求意見稿）的意見，其中表示加強 OTA 升級活動監督管理，企業實施 OTA 升級活動前，應當確保汽車產品符合國家法律法規、技術標準及技術規範等相關要求，並按相關要求向工業和資訊化部、市場監管總局備案，備案內容包括企業管理能力、車型及功能、具體升級活動以及相關證明材料等。

此外，在備案完成後，車企才能展開 OTA 升級活動，涉及變更產品技術參數的應在備案前向工業和資訊化部申報，保證汽車產品生產一致性。市場監管總局將及時展開備案評估與監督檢查，規範 OTA 升級應用方式，避免企業透過 OTA 升級隱瞞車輛缺陷或規避責任。採用 OTA 升級消除汽車產品缺陷、實施召回的，應按照《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》制定召回計劃，及時向市場監管總局備案。

《中國汽車報》指出，汽車召回和 OTA 的邊界目前仍在不斷模糊化。對消費者來說，OTA 升級召回可能並不會造成太大困擾，但車廠 OTA 升級召回依然需要依法履行召回主體責任。