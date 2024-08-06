鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過52.95億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:15

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24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；REQ(REQ)24小時漲幅12.1%；Nuls(NULS)24小時漲幅10.8%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；AirDAO(AMB)24小時跌幅45.4%；Gifto(GFT)24小時跌幅37.6%。

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近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅44.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅43.9%；IO.NET(IO)近一週漲幅40.5%。