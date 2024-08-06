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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過52.95億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格54,756.16美元，24小時漲跌幅+3.99%；以太幣(ETH)現報價格2,454美元，24小時漲跌幅+5.94%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達52.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達30.9億美元；USDC(USDC)24小時成交量達22.74億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；REQ(REQ)24小時漲幅12.1%；Nuls(NULS)24小時漲幅10.8%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；AirDAO(AMB)24小時跌幅45.4%；Gifto(GFT)24小時跌幅37.6%。


近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅44.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅43.9%；IO.NET(IO)近一週漲幅40.5%。

近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅118%；BAKE(BAKE)近一週跌幅10.8%；Render Token(RNDR)近一週跌幅0%。

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