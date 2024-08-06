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鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)急拉3.8%報34.0元，成交923張

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:50


天二科技(6834-TW)近5分K漲速3.8%，06日10:50報34.0元，成交923張，今日跌幅為6.98％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天二科技(6834-TW)近5日股價下跌8.51%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌10.02%。集中市場加權指數下跌10.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+244 張
  • 外資買賣超：+239 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：-113 張
  • 融券增減：-40 張

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