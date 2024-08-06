盤中速報 - 天二科技(6834)急拉3.8%報34.0元，成交923張
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:50
天二科技(6834-TW)近5分K漲速3.8%，06日10:50報34.0元，成交923張，今日跌幅為6.98％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
天二科技(6834-TW)近5日股價下跌8.51%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌10.02%。集中市場加權指數下跌10.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+244 張
- 外資買賣超：+239 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：-113 張
- 融券增減：-40 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 天二科技(6834)大漲7.15%，報43.45元
- 盤中速報 - 天二科技(6834)大跌9.73%，報36.65元
- 盤中速報 - 天二科技(6834)股價殺至跌停，跌停價36.55元，成交464張
- 盤中速報 - 天二科技(6834)大跌7.8%，報33.7元
鉅亨號貼文看更多
下一篇