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鉅亨速報

盤中速報 - 寬魚國際(6101)大漲8.6%，報47.35元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:37


寬魚國際(6101-TW)06日10:34股價上漲3.75元，報47.35元，漲幅8.6%，成交815張。

寬魚國際(6101-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。

近5日股價下跌4.6%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+57 張
  • 外資買賣超：+73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：+454 張
  • 融券增減：0 張

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