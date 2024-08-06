盤中速報 - 寬魚國際(6101)大漲8.6%，報47.35元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:37
寬魚國際(6101-TW)06日10:34股價上漲3.75元，報47.35元，漲幅8.6%，成交815張。
寬魚國際(6101-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。
近5日股價下跌4.6%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+57 張
- 外資買賣超：+73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：+454 張
- 融券增減：0 張
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