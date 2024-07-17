search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 寬魚國際(6101)次交易(18)日除息0.17元，參考價45.78元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

寬魚國際(6101-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。

首日參考價為45.78元，相較今日收盤價45.95元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 45.95 0.168 0.37% 0.0
2015/10/20 17.799999 0.127 0.71% 0.124
2003/08/25 10.4 0.5 4.81% 0.5
2002/07/11 26.0 0.3 1.15% 1.9
2001/08/27 21.200001 0.0 0.0% 1.64

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
寬魚國際45.952.11%

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

偏強
寬魚

78.57%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty