盤後速報 - 寬魚國際(6101)次交易(18)日除息0.17元，參考價45.78元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
寬魚國際(6101-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。
首日參考價為45.78元，相較今日收盤價45.95元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|45.95
|0.168
|0.37%
|0.0
|2015/10/20
|17.799999
|0.127
|0.71%
|0.124
|2003/08/25
|10.4
|0.5
|4.81%
|0.5
|2002/07/11
|26.0
|0.3
|1.15%
|1.9
|2001/08/27
|21.200001
|0.0
|0.0%
|1.64
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