鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過75.28億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格55,750.01美元，24小時漲跌幅+3.43%；以太幣(ETH)現報價格2,508.29美元，24小時漲跌幅+10.3%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達75.28億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達49.2億美元；SOL(SOL)24小時成交量達27.1億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；STMX(STMX)24小時漲幅5.28%；SUN(SUN)24小時漲幅3.3%。
24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅57%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STORJ(STORJ)24小時跌幅44.1%。
近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅44.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅43.9%；IO.NET(IO)近一週漲幅40.5%。
近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅118%；BAKE(BAKE)近一週跌幅10.8%；Render Token(RNDR)近一週跌幅0%。
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