鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過75.28億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 10:15

‌



24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；STMX(STMX)24小時漲幅5.28%；SUN(SUN)24小時漲幅3.3%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅57%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STORJ(STORJ)24小時跌幅44.1%。

‌



近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅44.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅43.9%；IO.NET(IO)近一週漲幅40.5%。