盤中速報 - 幣安幣大跌8.6%，報457.3美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 02:50
幣安幣(BNB)在過去 24 小時內跌幅超過8.6%，最新價格457.3美元，總成交量達9.32億美元，總市值673.06億美元，目前市值排名第 3 名。
近 1 日最高價：511.6美元，近 1 日最低價：400美元，流通供給量：145,937,408。
幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.09%
- 近 1 月：+0.28%
- 近 3 月：-15.69%
- 近 6 月：+65.70%
- 今年以來：+59.20%
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