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鉅亨速報

盤中速報 - 比特幣現金大跌10.84%，報312.7美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 00:05


比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內跌幅超過10.84%，最新價格312.7美元，總成交量達0.90億美元，總市值61.75億美元，目前市值排名第 13 名。

近 1 日最高價：353.3美元，近 1 日最低價：272.7美元，流通供給量：19,740,663。

比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-24.21%
  • 近 1 月：+2.21%
  • 近 3 月：-29.06%
  • 近 6 月：+41.09%
  • 今年以來：+24.23%

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