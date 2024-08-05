鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過60.99億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達33.9%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅33.9%；STMX(STMX)24小時漲幅31.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅27.8%。

24小時跌幅：USDC(USDC)24小時跌幅0.09%；Pax Dollar(USDP)24小時跌幅0.11%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.2%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37.8%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅36.4%；STORJ(STORJ)近一週漲幅35.9%。