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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過60.99億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達33.9%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格52,698.01美元，24小時漲跌幅-13.1%；以太幣(ETH)現報價格2,320.25美元，24小時漲跌幅-20.4%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達60.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達50.44億美元；SOL(SOL)24小時成交量達23.93億美元。

24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅33.9%；STMX(STMX)24小時漲幅31.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅27.8%。

24小時跌幅：USDC(USDC)24小時跌幅0.09%；Pax Dollar(USDP)24小時跌幅0.11%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.2%。


近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37.8%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅36.4%；STORJ(STORJ)近一週漲幅35.9%。

近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅34.6%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅1.88%；WRX(WRX)近一週跌幅1.03%。

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