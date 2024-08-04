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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.44億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-04 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,650美元，24小時漲跌幅-1.40%；以太幣(ETH)現報價格2,914美元，24小時漲跌幅-2.25%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.93億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.2億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅12%；STORJ(STORJ)24小時漲幅11.2%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Gifto(GFT)24小時跌幅13%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅8.62%。

近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅33.9%；STORJ(STORJ)近一週漲幅30.7%。

近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅18.3%；AirDAO(AMB)近一週跌幅16.2%；FOR(FOR)近一週跌幅8.8%。

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