鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.44億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-04 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅12%；STORJ(STORJ)24小時漲幅11.2%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Gifto(GFT)24小時跌幅13%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅8.62%。

近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅33.9%；STORJ(STORJ)近一週漲幅30.7%。