鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.77億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,868美元，24小時漲跌幅-0.97%；以太幣(ETH)現報價格2,912.41美元，24小時漲跌幅-1.77%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.18億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.47億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；AirDAO(AMB)24小時漲幅19.5%；Saga(SAGA)24小時漲幅14.9%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅5.87%；FOR(FOR)24小時跌幅6.28%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅33.9%；STORJ(STORJ)近一週漲幅30.7%。
近一週跌幅：Gifto(GFT)近一週跌幅18.3%；AirDAO(AMB)近一週跌幅16.2%；FOR(FOR)近一週跌幅8.8%。
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