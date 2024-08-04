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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月4日台股大型公司7月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-04 07:55

本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月4日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計3家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達3家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有1家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 1家
大於50億 < 0% 1家
大於50億 <= -20% 1家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.38億 8.9%
明泰-通信網路業 15.36億 -5.6%
京城銀-金融保險業 3.11億 -77.4%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
中天-生技醫療業 1.38億 10.0%
明泰-通信網路業 15.36億 -25.9%
京城銀-金融保險業 3.11億 -76.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收生技醫療業中天

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