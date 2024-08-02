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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鐵山IRM-US的目標價調升至97元，幅度約7.18%

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 02:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對鐵山(IRM-US)提出目標價估值：中位數由90.5元上修至97元，調升幅度7.18%。其中最高估值114元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予鐵山評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀1位。

鐵山今(2日)收盤價為109.2348元。近5日股價上漲7.18%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股IRM市場預估目標價

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