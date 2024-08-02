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鉅亨速報

盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌2.53%，報82.49美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 00:00

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間01日23:45股價下跌2.14美元，報82.49美元，跌幅2.53%，成交量880,711（股），盤中最高價85.00美元、最低價82.22美元。

美股指數盤中表現

GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.2%
  • 近 1 月：+8.61%
  • 近 3 月：+11%
  • 近 6 月：+15.36%
  • 今年以來：+9.45%

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美股美股盤中GE HealthCare Technologies Inc

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GE HealthCare Technologies Inc82.83-2.13%

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