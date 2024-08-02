盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大跌2.53%，報82.49美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 00:00
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間01日23:45股價下跌2.14美元，報82.49美元，跌幅2.53%，成交量880,711（股），盤中最高價85.00美元、最低價82.22美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.2%
- 近 1 月：+8.61%
- 近 3 月：+11%
- 近 6 月：+15.36%
- 今年以來：+9.45%
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