盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲2.93%，報24.75美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:30
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間01日22:15股價上漲0.71美元，報24.75美元，漲幅2.93%，成交量888,031（股），盤中最高價26.23美元、最低價24.69美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.67%
- 近 1 月：-14.87%
- 近 3 月：-19.03%
- 近 6 月：-7.32%
- 今年以來：-20.58%
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