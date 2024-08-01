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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲2.93%，報24.75美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:30

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間01日22:15股價上漲0.71美元，報24.75美元，漲幅2.93%，成交量888,031（股），盤中最高價26.23美元、最低價24.69美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.67%
  • 近 1 月：-14.87%
  • 近 3 月：-19.03%
  • 近 6 月：-7.32%
  • 今年以來：-20.58%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數40413.83-1.05%
NASDAQ17429.069-0.97%
費城半導體5028.223-3.92%
Allegro Microsystems Inc.24.793.12%

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