鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司ARM-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125元，調升幅度4.17%。其中最高估值200元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予安謀控股公司評價：積極樂觀17位、保持中立14位、保守悲觀4位。
安謀控股公司今(1日)收盤價為144.17元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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