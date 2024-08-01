鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司JCI-US的目標價調升至76.5元，幅度約3.38%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)提出目標價估值：中位數由74元上修至76.5元，調升幅度3.38%。其中最高估值93元，最低估值61元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予江森自控國際公司評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀2位。
江森自控國際公司今(1日)收盤價為71.2895元。近5日股價上漲3.38%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 輝達獨木難支 美股AI行情正在退燒
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽萬園藝供應(SITE-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為147.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯(WAT-US)EPS預估下修至11.6元，預估目標價為333.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司(JCI-US)EPS預估上修至3.67元，預估目標價為76.50元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇