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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司JCI-US的目標價調升至76.5元，幅度約3.38%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)提出目標價估值：中位數由74元上修至76.5元，調升幅度3.38%。其中最高估值93元，最低估值61元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予江森自控國際公司評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀2位。

江森自控國際公司今(1日)收盤價為71.2895元。近5日股價上漲3.38%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股JCI市場預估目標價

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