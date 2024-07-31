盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌7.52%，報264.49美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:01
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間31日21:45股價下跌21.51美元，報264.49美元，跌幅7.52%，成交量136,208（股），盤中最高價276.91美元、最低價264.34美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.83%
- 近 1 月：+6.1%
- 近 3 月：+31.21%
- 近 6 月：+16.21%
- 今年以來：+19.73%
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