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鉅亨速報

盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌7.52%，報264.49美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:01

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間31日21:45股價下跌21.51美元，報264.49美元，跌幅7.52%，成交量136,208（股），盤中最高價276.91美元、最低價264.34美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.83%
  • 近 1 月：+6.1%
  • 近 3 月：+31.21%
  • 近 6 月：+16.21%
  • 今年以來：+19.73%

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美股美股盤中Verisk Analytics Inc

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Verisk Analytics Inc264.925-7.37%

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