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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲2.85%，報120.7美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間31日21:44股價上漲3.34美元，報120.70美元，漲幅2.85%，成交量34,083（股），盤中最高價123.00美元、最低價120.58美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.95%
  • 近 1 月：-17.46%
  • 近 3 月：+13.37%
  • 近 6 月：-12.03%
  • 今年以來：-9.51%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc122.023.97%

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