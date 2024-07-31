盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲2.85%，報120.7美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間31日21:44股價上漲3.34美元，報120.70美元，漲幅2.85%，成交量34,083（股），盤中最高價123.00美元、最低價120.58美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.95%
- 近 1 月：-17.46%
- 近 3 月：+13.37%
- 近 6 月：-12.03%
- 今年以來：-9.51%
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