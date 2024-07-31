哈瑪斯政治領袖在伊朗遇襲身亡 中東緊張局勢驟然升級

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-31 13:58

伊朗伊斯蘭革命衛隊周三（31 日）表示，哈瑪斯政治局領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）以及一名貼身隨扈，在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，中東緊張局勢驟然升級。

伊朗革命衛隊公共關係部在聲明中指出，襲擊發生在周三凌晨，正在調查事件原因，並向巴勒斯坦人民、穆斯林世界和抵抗運動的戰士表示哀悼。

哈瑪斯則發表聲明，稱哈尼雅在德黑蘭下榻處遭以色列空襲身亡。

哈尼雅近來一直住於卡達，此次訪問德黑蘭的目的，是出席伊朗新總統就職典禮。就在周二早些時候，哈尼雅參加了伊朗新總統的就職典禮，並拜會伊朗最高領袖。

在哈尼雅遇襲身亡的消息傳出後，國際金價周三盤中迅速跳漲逾 10 美元，最高一度觸及一周高點 2,418.41 美元。

國際油價亞洲盤也進一步擴大漲幅，西德州中級原油大漲 1.6%，布蘭特原油漲 1.33%。

據《CNN》報導，白宮發言人表示，已經看到哈尼雅在伊朗被殺的消息，但白宮拒絕立即發表評論。

俄羅斯外交部對此表示，哈瑪斯政治首腦被殺害，是完全不可接受的政治謀殺。