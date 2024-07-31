防惡性競爭式「內捲」！中共中央政治局開會提出「六個要」

自 2023 年以來，內捲逐漸成為中國電動車、動力電池、儲能產業感受最為深切的一種狀態。

專家指出，非理性、惡性的價格戰如果不加以市場監管的話，最終會使得整個產業鏈受損，影響產業健康和高品質發展，長遠甚至可能影響中國動力電池品牌在全球市場的聲譽和品牌形象。