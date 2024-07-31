防惡性競爭式「內捲」！中共中央政治局開會提出「六個要」
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 13:17
中國部分產業「內捲」嚴重情形引發外界重視與關注，惡性競爭式的內卷更已經引起國家層面的關注。
《新華社》報導，中共中央政治局周二 (30 日) 開會分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》，會議由中共中央總書記習近平主持會議。
會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業；要大力推進高水準科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統產業轉型升級；要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭，並強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道。
會議中還指出，要推進對外開放，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步擴大制度型開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，促進利用外資企穩回升；要積極培育外貿發展新動能，拓展中間品貿易、綠色貿易；要紮實推進高品質共建 “一帶一路”。
自 2023 年以來，內捲逐漸成為中國電動車、動力電池、儲能產業感受最為深切的一種狀態。
專家指出，非理性、惡性的價格戰如果不加以市場監管的話，最終會使得整個產業鏈受損，影響產業健康和高品質發展，長遠甚至可能影響中國動力電池品牌在全球市場的聲譽和品牌形象。
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