鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.1億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅14.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅8.34%。

近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅14.6%；DAR(DAR)近一週漲幅12.4%；Saga(SAGA)近一週漲幅11.3%。