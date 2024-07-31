鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.1億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,160美元，24小時漲跌幅-0.39%；以太幣(ETH)現報價格3,281.53美元，24小時漲跌幅-0.92%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.84億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅14.7%；IO.NET(IO)24小時漲幅8.34%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；瑞波幣(XRP)24小時跌幅8.1%；BinaryX(BNX)24小時跌幅5.45%。
近一週漲幅：Wormhole(W)近一週漲幅14.6%；DAR(DAR)近一週漲幅12.4%；Saga(SAGA)近一週漲幅11.3%。
近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅72.8%；CTXC(CTXC)近一週跌幅46.9%；AirDAO(AMB)近一週跌幅33.8%。
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