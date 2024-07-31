投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:46
1. 投信累計賣超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、鴻準 (2354-TW)、臺企銀 (2834-TW)、世紀鋼 (9958-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
富邦特選高股息30 (00900-TW)、鴻海 (2317-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、創意 (3443-TW)、鴻準 (2354-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、創意 (3443-TW)、玉山金 (2884-TW)、威健 (3033-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
玉山金 (2884-TW)、創意 (3443-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、大聯大 (3702-TW)、威健 (3033-TW)
5. 投信當日 (30) 賣超的股票
玉山金 (2884-TW)、創意 (3443-TW)、冠德 (2520-TW)、大聯大 (3702-TW)、技嘉 (2376-TW)
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