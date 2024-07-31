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鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:46

1. 投信累計賣超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、鴻準 (2354-TW)、臺企銀 (2834-TW)、世紀鋼 (9958-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
富邦特選高股息30 (00900-TW)、鴻海 (2317-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、創意 (3443-TW)、鴻準 (2354-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、創意 (3443-TW)、玉山金 (2884-TW)、威健 (3033-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
玉山金 (2884-TW)、創意 (3443-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、大聯大 (3702-TW)、威健 (3033-TW)

5. 投信當日 (30) 賣超的股票
玉山金 (2884-TW)、創意 (3443-TW)、冠德 (2520-TW)、大聯大 (3702-TW)、技嘉 (2376-TW)
 

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鴻海196.50.26%
鴻準64.90.00%
臺企銀18.70.54%
世紀鋼2241.82%
創意11252.74%
玉山金26.350.38%
威健33.350.45%
大聯大84.6-0.70%
冠德60.7-0.98%
技嘉254-1.55%
富邦特選高股息3015.75-0.57%

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#投信拋棄股

偏弱
世紀鋼

78.95%

勝率
偏弱
創意

82.76%

勝率

#偏弱機會股

偏弱
技嘉

80%

勝率
偏弱
大聯大

85.71%

勝率

#波段回檔股

偏弱
技嘉

80%

勝率
偏弱
大聯大

85.71%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
大聯大

85.71%

勝率
偏強
冠德

68.97%

勝率

#連續長上影

偏強
冠德

68.97%

勝率

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