外債佔近六成！美國國債35兆美元創紀錄 專家：美元債務實為股權

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:20

美國國債上周五 (26 日) 正式突破 35 兆美元，創下歷史新高。專家最新指出，由於美國是世界上最大的「大到不能倒」的借款人，美國債務實際上是股權，即與美元持有人共擔風險。

香港大學亞洲全球研究院高級研究員、香港證監會前主席沈聯濤表示，美國聯邦政府 35 兆美元負債中，約 20 兆美元是欠外國人的境外債。利率越高，美元越強，全球流動性越緊縮，美國的債務負擔就越重。

至於持有美元為何是債務或權益，是因為貨幣是持有人和發行人之間的合法合約或諒解備忘錄。債務合約是指在約定的日期後，以約定的利率歸還資金的合約。股權合約是指擁有發行人的擁有權。兩者之間的關鍵區別在於股權是「風險共擔」，債務是「風險轉移」。

沈聯濤指出，1955 年諾貝爾經濟學獎獲得者法 Franco Modigliani 和 Merton H. Miller 提出著名的 MM 定理 (Modigliani–Miller theorem)，即無論是通過債務還是股權融資，一家公司的價值都是相同的，這是假設資訊完美、交易成本為零且沒有破產。 在修訂版中，MM 定理也承認槓桿的重要性。過度槓桿化的借款人，比完全由股權融資的公司風險更大。

過去 40 年中，使用正常的股六債四策略配置資產組合，以美元計價資產的投資報酬率表現出色，因為美國股市表現優異，債市和債務利息收益率在不同市場大致相同。

換句話說，只要美國企業部門透過出色的行銷、品牌和創新創造價值，即使製造業外包給中國和其他市場，美元的地位也不會受到挑戰。